إعلان

لخفض أسعار الفائدة.. ترامب يطالب باجتماع استثنائي للبنك المركزي الأمريكي

كتب : مصراوي

09:27 ص 17/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" ينبغي أن يعقد اجتماعا استثنائيا لخفض أسعار الفائدة في الحال.

تأتي هذه الدعوة المفاجئة لترفع من حدة التوتر بين البيت الأبيض وأعلى سلطة نقدية في البلاد، في وقت حساس تمر به أسواق الطاقة العالمية بسبب الحرب على إيران.

لا تُعد هذه الدعوة مجرد تصريح عابر، بل هي حلقة جديدة في مسلسل طويل من الهجمات الحادة التي شنها ترامب ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.
فمنذ تعيينه لباول في منصبه، انقلب ترامب عليه مرارا، واصفا إياه بأنه عدو للاقتصاد الأمريكي، وفي إحدى تصريحاته الشهيرة، تساءل ترامب عمن هو "العدو الأكبر": جيروم باول أم الزعيم الصيني؟

لطالما اتهم ترامب الفيدرالي بالعمل ضده سياسياً، مدعياً أن البنك المركزي يتعمد إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لإبطاء النمو الاقتصادي خلال فترات حرجة، وهو ما وصفه ترامب سابقاً بـ "الجهل" و"عدم الفهم" لآليات السوق، وفقا لسكاي نيوز.

ترامب انخفاض أسعار الفائدة الرئيس الأمريكي البنك المركزي الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

