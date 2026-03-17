أكثر من 4%.. ارتفاع أسعار النفط بقوة مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% اليوم الثلاثاء مدفوعة بمخاوف انقطاع الإمداد على خلفية منع إيران مرور الناقلات عبر مضيق هرمز.

بحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" ‌4% إلى 104.22 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.06% إلى 97.30 دولار للبرميل.

ويشهد مضيق هرمز الذي يمر ​عبره 20 % من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم توقفا كبيرا بسبب على إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة ​والتضخم.

قال محلل السوق في "آي.جي" توني سيكامور في مذكرة: لا تزال المخاطر كبيرة يكفي أن تقوم جماعة مسلحة إيرانية ​واحدة بإطلاق صاروخ أو زرع لغم على ناقلة عابرة لإشعال الوضع برمته من جديد.

في المقابل، رفض عدد من حلفاء الولايات المتحدة دعوة رئيسها دونالد ترامب أمس الاثنين لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مما أثار انتقاداته متهما الشركاء الغربيين بعدم الوفاء بعد دعمهم ​لعقود.

قالت كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا: في الوقت الحالي، تركز أسواق النفط على أمد الصراع ​وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز، وفي النهاية، الأضرار التي ستخلفها هذه الفوضى على البنية التحتية للنفط في الخليج.

في الوقت نفسه، قال ‌المتعاملون: ⁠إن الأسعار تلقت دعما إضافيا بعد اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية عقب هجوم بطائرات مسيرة خلال التداولات الصباحية في آسيا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وسجلت أسعار الخامات القياسية التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط مستويات قياسية، لتصبح أغلى أنواع النفط في العالم، مدفوعة بتراجع الكميات المتاحة للتسليم.

وقال مصدران ​لرويترز: إن إنتاج النفط ⁠في الإمارات، وهي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، تراجع بأكثر من النصف نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي أجبر شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" على ​خفض الإنتاج على نطاق واسع، وفقا لروسيا اليوم.