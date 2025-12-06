محافظ سوهاج يشهد ختام مشروع تمكين الشباب والمجتمع المدني (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم السبت، حفل ختام مشروع "تمكين المجتمع المدني والقادة الشباب الفعالين"، بنادي تجديف الشرطة بمدينة سوهاج، والذي نظمته إحدى جمعيات المجتمع المدني بمدينة جرجا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن صادق، مدير عام كريتاس مصر، ومحمد أبو العجب، مسؤول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج أن المشروع يعكس التزامًا واضحًا بدعم توجهات الدولة في تمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات المشاركة المجتمعية والمساواة والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شدد المحافظ على أهمية دعم الشباب باعتبارهم قوة دافعة للتنمية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.

ويُذكر أن المشروع نُفذ بالشراكة مع جمعية كاريتاس مصر، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والاتحاد الأوروبي، شمل عددًا من المناطق مثل مدينة جرجا، ومجلس قروي البربا، ومجلس قروي العوامر.

وركز المشروع على محاور رئيسية تشمل التوعية المجتمعية، بناء قدرات الشباب، تعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الصحة الإنجابية، الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، المناصرة وكسب التأييد، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مراكز المشورة، والأنشطة الثقافية عبر المكتبات والعروض المسرحية التفاعلية.

وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة المشروع 600 شاب وفتاة من الفئة العمرية 16 إلى 29 عامًا، حيث أسهمت الأنشطة التدريبية والتوعوية في رفع مستوى الوعي المجتمعي وبناء كوادر شبابية قادرة على التأثير الإيجابي وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة وعدم التمييز.

وفي ختام الحفل، تسلم محافظ سوهاج درع جمعية تنمية المجتمع المحلي بجرجا ودرع كريتاس مصر تقديرًا لجهوده ودعمه ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب القائمون على المشروع عن أملهم في أن يسهم في إحداث أثر مستدام داخل المجتمعات المحلية، وأن يشكل نموذجًا ناجحًا يحتذى به في دعم وتمكين الشباب وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز.