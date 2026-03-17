التاريخ يعيد نفسه بعد 11 سنة.. عيسى سي يسير على خطى جاساما مع الأهلي

عاد التاريخ ليكرر نفسه، مع الأخطاء التحكيمية إذ تعرض الأهلي للهزيمة خارج ملعبه أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع الجزائري محمد أمين توجاي من ضربة جزاء احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، ليمنح فريق "باب سويقة" أفضلية في لقاء الذهاب.

أخطاء وتحركات الحكم عيسى سي

سيطر الأداء التحكيمي لعيسى سي على مجريات المباراة، حيث أثار جدلًا كبيرًا بعد تهديده باستخدام البطاقة الحمراء عند صافرة نهاية اللقاء.

هذا التصرف دفع وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، إلى مطالبة اللاعبين بالابتعاد عن أي احتكاك مع الحكم لتجنب تعرض أي لاعب للطرد قبل مباراة الإياب.

تكرار سيناريو 2015

تصرفات عيسى سي أعادت إلى الأذهان ما قام به الحكم الجامبي بكاري جاساما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا 2015، عندما هدد لاعبي الأهلي بالبطاقات الحمراء بعد نهاية المباراة أمام المغرب التطواني، وانتهت المباراة بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد قبل أن يخسر الأهلي مباراة العودة بركلات الترجيح.

موقف الأهلي قبل الإياب

يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب التي ستُقام على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، لضمان حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.