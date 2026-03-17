النشرة المرورية: زحام بمحوري رمسيس والعباسية وكثافات على طريق صلاح سالم

كتب : صابر المحلاوي

10:51 ص 17/03/2026

كثافات مرورية

ابعت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة الحالة الميدانية للشوارع والمحاور الرئيسية في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، حيث رصدت انتشار الكثافات تزامناً مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم.

وشمل الزحام طريق الأوتوستراد بمنطقة مدينة نصر، وكورنيش النيل، وصلاح سالم، فضلاً عن تعطل حركة السير المتقطع أعلى كوبري أكتوبر المتجه من الجيزة نحو العاصمة.

وظهرت كثافات مرورية بمداخل التجمع الخامس ومحور صفط اللبن، بالإضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، لا سيما في المنطقة الواصلة بين المريوطية والمنيب، وبنزلة شارع البحر الأعظم وصولاً إلى الدقي وميدان الجلاء، كما شهد طريق الفيوم الصحراوي وصولاً لميدان الرماية ظهور أحجام مرورية مرتفعة.

أحجام مرورية

ووفقاً للتقارير الميدانية، فقد تسببت الـ أحجام مرورية في تباطؤ حركة السيارات بمحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد، مما دفع رجال المرور لتوجيه قائدي المركبات بسلوك محور روض الفرج كبديل استراتيجي لتخفيف التكدس، كما تكثف غرف العمليات مراقبة الميادين بكاميرات المراقبة للتدخل السريع حال وقوع حوادث أو أعطال، مع نشر فرق إغاثة مرورية لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الطرق بكافة المحافظات.

كثافات مرورية زحام مروري صلاح سالم طريق الأوتوستراد كورنيش النيل كوبري أكتوبر

