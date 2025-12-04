نجحت العناية الإلهية في إنقاذ أربع أسر كانت تقيم في عقار قديم بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان من موت محقق، بعدما تمكنوا من مغادرته قبل انهياره بـ 24 ساعة فقط، إثر زيادة التشققات والتصدعات في الجدران.

وعلى الرغم من نجاتهم بأرواحهم، فقدت الأسر كل ما تملك، بدءاً من أثاث شققهم ومدخراتهم، وصولاً إلى جهاز عروستين كانتا تستعدان للزفاف في الصيف القادم، دُفنت جميعها تحت أنقاض العقار المنهار.

ويروي مصطفى عبد الراضي، أحد قاطني العقار، تفاصيل اللحظات الأخيرة، قائلاً: "لاحظت وجود تشققات خطيرة يوم الجمعة الماضي، وأسرعت لتحرير محضر بقسم أول أسوان، وحضر أحد الضباط ونصحنا بإخلاء العقار فوراً لخطورة الموقف".

وأضاف مصطفى، الذي يعيش مع زوجته وأولاده وشقيقته الكفيفة وأولاد شقيقه المتوفي: "خرجنا كلنا قبل الانهيار بـ 24 ساعة، وفوجئنا بانهيار العمارة بالكامل عصر أمس الأربعاء، ونظرنا إليها وهي تنهار ومعها أحلامنا التي دُفنت تحت الخرسانة والطوب".

وتجسدت الفاجعة الأكبر في كلمات سحر مصطفى وابنة عمها سومة رمضان، اللتين كانتا تستعدان للزواج في الصيف القادم، وتقول سحر: "جهازي بالكامل تحت الأنقاض، تعب والدي ذهب في ثانية، لم نستطع إخراج أي شيء بسبب التصدعات. انهارت أحلامي البسيطة وتبخرت... من سيعوضني عن الأجهزة التي تحطمت؟".

وتضيف ابنة عمها سومة: "كان مقرراً أن نتزوج سوياً، كيف نفعل ذلك الآن والأجهزة الخاصة بنا تحطمت ودفنت؟ ننتظر قلوباً رحيمة لتعويضنا عن هذه الخسارة".

وفي ظل نوم بعض الأسر في الشارع أو لجوئهم للجيران، ناشد مصطفى عبد الراضي المسؤولين بسرعة توفير سكن مؤقت عاجل للأسر الأربع، ورفع صوته إلى أهل الخير وجابري الخواطر للمساعدة في إعادة بناء العمارة المكونة من 4 طوابق.

كما ناشدت سحر عبد الراضي (الكفيفة)، التي ترعى أبناء شقيقها المتوفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل، قائلة: "أصبحت أحلامنا مقتصرة على شقة واحدة تجمعنا تحت سقف آمن... أنا من ذوي الهمم، وأعرف أن طلبنا سيلاقي الاستجابة من الرئيس الذي يحب ويفضل مساعدة ذوي الهمم".

وفي سياق متصل، يبحث محمد رمضان، أحد المتضررين، عن وسيلة لإجراء عملية جراحية رابعة في قدمه بتكلفة 100 ألف جنيه، مؤكداً أن انهيار العقار كتب له ولأسرته عمرًا جديدًا بعد خروجهم بسلام.

