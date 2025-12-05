يلتقي الأهلي والزمالك، في قمة الدوري المصري للسيدات، في الثانية والنصف عصر غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في تاريخ الدوري المصري للسيدات، منذ مشاركتهما الأولى في البطولة الموسم الماضي.

وحسم الأهلي اللقاء الأول في تاريخ القمة لصالحه، بنتيجة 2-1، فيما انتهت القمة الثانية بينهما بالتعادل السلبي.

وتوجد 8 أرقام قياسية حققها الثنائي قبل مباراة غدا، جاءت كالآتي:

أول فوز في تاريخ القمة لصالح الأهلي

الزمالك لم يحقق الفوز في تاريخ القمة

أول طرد كان من نصيب رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي

ثاني طرد كان من نصيب مها سامي لاعبة الزمالك

لم تسجل أي لاعبة مصرية في القمة حتى الآن

تشارتي روبن لاعبة الأهلي السابقة، صاحبة أول هدف في تاريخ القمة

تشارتي روبن صاحبة أول هدف للأهلي في القمة

سبيستيا أكوى صاحبة أول هدف للزمالك في القمة