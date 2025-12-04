أسيوط - محمود عجمي:

بدأت اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، أعمال فرز أصوات الناخبين عقب إغلاق باب التصويت في تمام التاسعة مساءً، بعد التأكد من خلو اللجان من الناخبين داخلها وخارجها. ويجري في البداية فرز الأصوات الفردية، يعقبها فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالقائمة الوطنية، بحضور مندوبي المرشحين.

وأعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق جميع اللجان الفرعية في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، مؤكداً بدء أعمال الفرز تحت إشراف قضائي كامل وفي ظل إجراءات منظمة.

وأوضح المحافظ أن لجان الدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وتشمل 117 مركزًا انتخابيًا و139 لجنة فرعية، أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات أو تجاوزات، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة وآمنة، مع تأمين شامل من قوات الشرطة والقوات المكلفة بحماية محيط اللجان.

وأشار أبو النصر إلى أن إعادة التصويت جاءت تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى وإعادتها على مدار يومين، موضحًا أن عدد الناخبين المقيدين بالدائرة يبلغ 798 ألفًا و839 ناخبًا. وأضاف أن المحافظة وفرت جميع التسهيلات لضمان مشاركة آمنة وميسرة، لافتًا إلى أن الإقبال الملحوظ يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري دعماً لمسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أن أعمال الفرز ستستمر حتى الانتهاء من جميع اللجان، تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجنة العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى متابعته الميدانية للعملية الانتخابية داخل عدد من اللجان، إلى جانب التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية التي ظلت في حالة انعقاد دائم طوال يومي التصويت.

واختتم أبو النصر بالإشادة بجهود الأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية في إنجاح العملية الانتخابية، موجّهًا الشكر إلى فرق العمل بغرفة العمليات المركزية والجهات المعاونة في المراكز والمدن على دورهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن خروج الانتخابات بصورة مشرفة لمحافظة أسيوط.