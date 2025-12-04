جولة الإعادة.. بدء فرز أصوات دائرة الرمل بالإسكندرية (فيديو وصور)

الأقصر تحسم الجدل: لا منع لـ"الجلباب" في الديوان العام (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

بدأت لجان الفرز في دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، أعمالها عقب إغلاق صناديق الاقتراع في ختام اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وكانت لجان الدائرة قد واصلت استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط إقبال ملحوظ خاصة من فئة الشباب، في ظل تنظيم محكم لتيسير دخول الناخبين ومنع التكدس داخل وخارج المقار الانتخابية.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبًا، موزعين على قسمي شرطة رمل أول وثان.

وشهدت بعض اللجان خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني ارتفاعًا في نسب الحضور مقارنة ببداية اليوم الأول.

وفي السياق ذاته، واصلت محافظة الإسكندرية متابعة العملية الانتخابية من غرفة عمليات حي شرق مع ربط مباشر بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد معدلات الإقبال والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.