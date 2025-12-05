استطلاع: ثلث الإسرائيليين يشترطون العفو عن نتنياهو باعتزاله السياسة

وكالات

أفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن 30% يؤيدون منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفوًا غير مشروط، و32% يؤيدون العفو عنه شرط اعتزاله الحياة السياسية.

ومساء أمس الخميس، نشر نتنياهو مقطع فيديو باللغة الإنجليزية تحدث فيه عن محاكمته.

وادعى نتنياهو، في الفيديو، أن هدف المحاكمة هو إقالته من منصبه كرئيس للوزراء، قائلًا: "النيابة العامة لا تهتم بالعدالة. إنهم مهتمون بإقالتي من منصبي"، وفق ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية.

وتابع: "هناك أمور عظيمة يجب القيام بها، وهناك اتفاقيات سلام يجب التوصل إليها. هناك ذكاء اصطناعي وتقنيات مذهلة أخرى قادرة على تغيير إسرائيل، والشرق الأوسط، والعالم"، وفق زعمه.

ويوم الأحد 30 نوفمبر الماضي، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا طلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عن قضايا الفساد المُتهم فيها قبل نحو 10 سنوات، ما أثار غضب زعماء المعارضة والكثير من الإسرائيليين.





