إعلان

انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة الرابعة في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:30 ص 05/12/2025

اللجنة القضائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الرابعة شمالي محافظة سوهاج، والتي تضم مراكز طما وطهطا وجهينة، الحصر العددي لأصوات الناخبين.

ووفقًا للحصر العددي الذي أُعلن عقب انتهاء فرز اللجان، حصل المرشحون الآتي ذكرهم على أعلى الأصوات:

مصطفى حسين أبو دومة: 69,294 صوتًا

علاء الحديوي: 38,245 صوتًا

إبراهيم خليفة أبو دوح: 38,022 صوتًا

نشأت فؤاد عباس: 36,648 صوتًا

عمرو عويضة: 32,485 صوتًا

عماد الجيلاني: 26,901 صوتًا

جدير بالذكر أن الدائرة الرابعة في انتخابات النواب بمحافظة سوهاج مخصص لها 3 مقاعد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 سوهاج انتخابات النواب الدائرة الرابعة في سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حريق مرعب في منشأة ناصر.. والنهاية جثتين وسط الدخان والرماد
- انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
- موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026