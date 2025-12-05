انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة الرابعة في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الرابعة شمالي محافظة سوهاج، والتي تضم مراكز طما وطهطا وجهينة، الحصر العددي لأصوات الناخبين.

ووفقًا للحصر العددي الذي أُعلن عقب انتهاء فرز اللجان، حصل المرشحون الآتي ذكرهم على أعلى الأصوات:

مصطفى حسين أبو دومة: 69,294 صوتًا

علاء الحديوي: 38,245 صوتًا

إبراهيم خليفة أبو دوح: 38,022 صوتًا

نشأت فؤاد عباس: 36,648 صوتًا

عمرو عويضة: 32,485 صوتًا

عماد الجيلاني: 26,901 صوتًا

جدير بالذكر أن الدائرة الرابعة في انتخابات النواب بمحافظة سوهاج مخصص لها 3 مقاعد.