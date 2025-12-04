الأقصر تحسم الجدل: لا منع لـ"الجلباب" في الديوان العام (صور)

الأقصر - محمد محروس:

نفت محافظة الأقصر، بشكل قاطع، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور تعليمات شفوية تمنع دخول المواطنين مرتدي "الجلباب" إلى مبنى الديوان العام، مؤكدة أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة".

وشددت المحافظة، في بيان رسمي، على أنه لا توجد أي قرارات صادرة عن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الصفحة الرسمية لم تنشر أي توجيهات تقيد حرية الدخول بناءً على الزي.

وأوضحت المحافظة أن "الأبواب مفتوحة للجميع"، وأن المحافظ يلتقي يوميًا بعدد كبير من المواطنين، من بينهم من يرتدون الجلباب، دون أي معوقات، مهيبة بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة من المصادر الرسمية.