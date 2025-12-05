

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 5-12-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3735 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4805 جنيهات للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5605 جنيهات للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6405 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64050 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199195 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320250 جنيها.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 4227 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



