القيادة الجنوبية الأمريكية تنشر فيديو للحظة استهداف قارب في المحيط الهادئ

كتب : سهر عبد الرحيم

10:27 ص 05/12/2025

نشر الحساب الرسمي للقيادة الجنوبية، الذي يشرف على الأنشطة العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر استهداف قارب في البحر.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية، إن قوة المهام المشتركة "الرمح الجنوبي" نفذت ضربة "مميتة" على سفينة في المياه الدولية تديرها منظمة إرهابية محددة، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينة كانت تحمل مخدرات غير مشروعة وكانت تمر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وفق ما أوردته.

وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية، أن الضربة، التي أسفرت عن مقتل 4 من ما قالت إنهم "تجار المخدرات الإرهابيين" الذين كانوا على متن السفينة، جاءت بتوجيه من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث.

الأنشطة العسكرية الأمريكية أمريكا اللاتينية البحر الكاريبي تهريب المخدرات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

