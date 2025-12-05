الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز إطسا بالفيوم، برئاسة المستشار حسين الجيلاني، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي أظهرت تصدر المرشح المستقل مصطفى البنا للسباق، يليه بفارق ضئيل الدكتور حسام خليل.

وكشف بيان اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة بلغ 431,642 ناخبًا، حضر منهم للتصويت 73,321 ناخبًا.

وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 69,490 صوتًا، بينما تم استبعاد 3,831 صوتًا لعدم صلاحيتها (باطلة).

ترتيب المرشحين بالأرقام

وجاء ترتيب المرشحين وفقًا لما حصلوا عليه من أصوات كالتالي:

مصطفى عبد اللطيف محمود (مصطفى البنا) - مستقل: في المركز الأول بـ 40,031 صوتًا.

حسام خليل عبد الرازق (د. حسام خليل) - مستقل: في المركز الثاني بـ 37,875 صوتًا.

ياسر عبد التواب سلومة (اللواء ياسر سلومة) - حماة الوطن: في المركز الثالث بـ 31,831 صوتًا.

أكرم محمد علي (أكرم شعت) - مستقبل وطن: في المركز الرابع بـ 29,243 صوتًا.

وتؤكد اللجنة أن هذه الأرقام تمثل حصرًا عدديًا لأصوات اللجان الفرعية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية والرسمية بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج والفصل في التظلمات.