واصلت لجان دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، استقبال الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم الخميس، في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وشهدت المقرات الانتخابية توافدًا ملحوظًا من الناخبين وخاصة الشباب مع بداية اليوم، حيث عملت فرق تنظيم الدخول على تيسير حركة الناخبين، ومنع التكدس، وضمان انسياب عملية التصويت داخل وخارج اللجان.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرا انتخابيا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبا، يتوزعون داخل قسمي شرطة رمل أول وثان. وشهدت بعض المقرات خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني حضورا متزايدا من الناخبين مقارنة ببداية اليوم الأول.

وتواصل محافظة الإسكندرية تشغيل غرف العمليات في حي شرق على مدار الساعة، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لرصد معدلات الإقبال لحظة بلحظة، ومتابعة أي ملاحظات ميدانية قد تظهر خلال ساعات التصويت.





