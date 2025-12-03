محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان التصويت بجولة إعادة النواب مساءً (صور)

الفيوم ـ حسين فتحي:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، عدداً من لجان التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، بمدينة الفيوم، خلال الفترة المسائية، للتأكد من تأمين اللجان وتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر.

وشملت الجولة تفقد لجان مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، ومدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبدالسلام، للوقوف على انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير مناخ جيد للمواطنين خلال التصويت.

كما التقى المحافظ عددًا من المواطنين المترددين على اللجان، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

ولفت المحافظ إلى استعدادات المحافظة لجولة الإعادة، والتي شملت عدداً من الإجراءات التنظيمية، إضافة إلى عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع مسؤولي الجهات ذات الصلة، لضمان خروج العملية الانتخابية بالشكل المشرف الذي يليق بمحافظة الفيوم.

وأضاف المحافظ أنه تم الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والوحدات المحلية، لضمان سرعة التواصل ومتابعة الأحداث أولاً بأول، والعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ فور حدوثها.