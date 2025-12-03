بني سويف تنظم ملتقى توظيف لدعم تشغيل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات ملتقى التوظيف الذي نظمته إدارة الاستثمار بالمحافظة بالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية، بمشاركة نحو 20 مصنعًا وشركة من مختلف المناطق الصناعية، وذلك دعمًا لجهود تشغيل الشباب والمرأة ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وخلال جولته داخل الملتقى، تابع المحافظ الأجنحة المختلفة للشركات والمصانع المشاركة، واستمع لعرض حول الوظائف المتاحة والتي شملت: "عمال إنتاج – عمال جودة – فني ميكانيكا وكهرباء – سائقين كلارك – مهندسي إنتاج وكهرباء – أمناء مخازن – مشرفين – إداريين – فنيي صيانة – عمال نسيج – مهندسي جودة – كهرباء كنترول – تخطيط ومتابعة – عمالة متنوعة – فنيين".

كما يشهد الملتقى تنفيذ مبادرة تدريبية من إحدى الشركات المشاركة، تتضمن برنامج تدريب لمدة 3 أشهر لطلاب السنوات النهائية والخريجين في تخصصات التكنولوجيا والأعمال، إلى جانب برامج التسويق والمبيعات، بهدف رفع مهارات الشباب وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل.

من جانبه أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل وصون حقوق العاملين ماديًا واجتماعيًا وصحيًا، وأشار إلى أهمية التوسع في تنظيم مثل هذه الملتقيات، كونها أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة، ودمج ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن التوسع الصناعي الذي تشهده المحافظة يتطلب عمالة مؤهلة ومدربة.