حملات تموينية بالقليوبية تضبط مخزناً غير مرخّص وتحرر 82 مخالفة

نفذت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة

أسفرت الحملات عن ضبط مخزن بمنطقة عرب الصوالحة التابعة لمركز شبين القناطر يضم منخلاً غير مرخّص و30 شيكارة دقيق بلدي مدعم بنسبة استخراج 87.5% بكمية تقارب 1.5 طن معاد تدويره داخل شكائر بيضاء، بالإضافة إلى 4 أطنان و360 كجم نخالة ناعمة، إلى جانب شكائر فارغة تحمل أسماء مطاحن معروفة، وتم تسليم المضبوطات لمطحن كفر حمزة وتحرير محضر جنحة ضد المخالفين.

كما نفذت المديرية عدة حملات مفاجئة في دوائر (كفر شكر، وقها، شبرا الخيمة، القناطر، بنها، طوخ، الخانكة)، وأسفرت عن تحرير 82 مخالفة تموينية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ومخالفات تشغيل وسجلات وأوزان، والتصرف في 240 شيكارة دقيق مدعم وتجميع 7 شكائر دقيق، وبيع سجائر بأكثر من السعر الرسمي، وضبط 500 كجم سكر بدون فواتير داخل مصنع غير مرخّص بشرق شبرا الخيمة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استمرار الحملات التموينية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بالجودة والسعر المناسب، مشدداً على التعامل الحازم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط الأسواق.