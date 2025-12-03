مصرع وإصابة 5 في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

وبانتقال قوات الشرطة والإسعاف، تبين من المعاينة مصرع جمال متولي محمد، 65 عامًا، ومحمد جمال متولي محمد، 22 عامًا، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد حامد عبدالغفار، 35 عامًا، باشتباه كسر في الضلوع، وشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 40 عامًا في غيبوبة تامة، إضافة إلى عصام مختار حامد، 44 عامًا، باشتباه كسر في القدمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.