بالصور- إنقاذ سيدة عمرها 77 عامًا ابتلعت "معلقة شاي" في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكّن فريق طبي بمستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية، بقيادة الدكتور أحمد نبيل شهاب، من إنقاذ سيدة تبلغ 77 عامًا بعدما ابتلعت معلقة شاي في محاولة للانتحار، في واقعة تُعد الأولى من نوعها داخل المستشفى التعليمى.

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الحالة في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأحد الماضي، سيدة من مركز تلا، بعدما نقلها ذووها قائلين: "ألحقونا.. أمي بلعت معلقة"، موضحين أنها تعاني من اكتئاب مُمتد منذ خمس سنوات، وتتردد على مصحة متخصصة.

وباشر الفريق الطبي الفحص السريع وإجراء الأشعة اللازمة، ثم نجح في استخراج المعلقة باستخدام منظار طبي دون مضاعفات، وسط متابعة دقيقة للحالة حتى تحسنت وسمح لها بالخروج في اليوم نفسه، بعد أن رافقها سبعة من أفراد أسرتها.

وأكدت إدارة المستشفى أن التعامل السريع مع الحالة جنبها خطورة كبيرة، مشيدة بجهود الطاقم الطبي الذي أنهى الإجراء بدقة وكفاءة عالية.