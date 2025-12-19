إعلان

بعد توقف عامين.. سفينة تعبر باب المندب وتدخل البحر الأحمر

كتب : مصراوي

01:23 م 19/12/2025

شركة ميرسك العالمية

وكالات
أعلنت شركة "ميرسك"، أن سفينة تابعة لها أكملت، صباح اليوم الجمعة، عبور مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة أن هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها سفينة تابعة لها المضيق منذ نحو عامين، مشيرة إلى أنه جرى تطبيق أعلى معايير السلامة الممكنة أثناء عملية النقل.

وأضافت "ميرسك" أنه، بافتراض استمرار استيفاء المعايير الأمنية، فإنها تدرس مواصلة نهجها التدريجي نحو استئناف الملاحة عبر الممر المائي مروراً بقناة السويس والبحر الأحمر.

