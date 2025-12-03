طوابير منذ الصباح.. بدء جولة الإعادة بدائرة الرمل في الإسكندرية-صور

فتحت لجان محافظة الإسكندرية أبوابها في التاسعة صباح اليوم الأربعاء أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى.

وبدأ المواطنون في التوافد على المقرات الانتخابية منذ اللحظات الأولى لبدء التصويت، حيث جرى تنظيم عملية دخول الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات وضمان انسياب الحركة داخل وخارج اللجان.

وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، و47 مقرا انتخابيا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبا، ويتوزع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل أول وثان.

وشهدت بعض المقرات في الساعات الأولى حضور عدد كبير من الناخبين، خاصة من فئة كبار السن، وسط انتظام ملحوظ في دخول وخروج المواطنين.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن تشغيل غرف عمليات داخل حي شرق على مدار الساعة، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية في ديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الإقبال لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال يومي التصويت.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل المقرات الانتخابية، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل الحركة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال منذ الصباح، وطمأن المواطنين على سهولة المشاركة دون أي معوقات.