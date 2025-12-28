لم يكن سائق السرفيس يتوقع أن تتحول رحلته المعتادة، التي يسلكها يوميًا محمّلًا بالركاب، بمدينة دمنهور إلى لحظة فاصلة تغيّر حياته وحياة غيره في ثوانٍ معدودة.

كل ما يتذكره من تلك اللحظة صوت صراخ اخترق الشارع: "الحقوا الشجرة بتقع"، بعدها مباشرة فقد السيطرة على نفسه ولم يعد يشعر بشيء.

يروي باسم سائق السرفيس أن مقاولًا، خلال عمليات التطوير بميدان المحطة كان يقتلع شجرة باستخدام حفار، دون أي كردون أمني أو تحذير للمارة أو السيارات المارة بالطريق، مؤكدًا أن السيارة كانت تسير في مسارها القانوني، أمامها سيارات وخلفها سيارات، ولم يكن هناك أي فرصة للهروب أو التوقف.

في لحظات الفوضى، تحرك المارة بدافع الإنسانية، كسروا باب السيارة وأخرجوا الركاب واحدًا تلو الآخر. "الحمد لله الركاب خرجوا كلهم سالمين"، يقول السائق، قبل أن يضيف بصوت خافت: "أنا والراكب اللي جنبي اتصابنا إصابات بسيطة، لكن في واحد من الناس اللي كانوا ماشيين على رجليهم إصابته كانت خطيرة".

لم تتوقف الخسارة عند الإصابات، السيارة نفسها تحولت إلى حطام، لم تعد صالحة للعمل مرة أخرى. قطعة حديد مدمّرة، لكنها بالنسبة لثماني أسر كانت مصدر الحياة. "العربية دي بتأكل عيش 8 أسر.. 4 أصحابها و4 سواقين شغالين عليها"، يقولها السائق وهو ينظر إلى السيارة وكأنها فرد من العائلة.

خلف مبنى النيابة الإدارية بدمنهور، انتهى المشهد على الأسفلت، لكن آثاره ما زالت مستمرة في بيوت أُغلقت أبوابها على القلق، وفي أسر لا تعرف كيف ستدبر يومها التالي بعد توقف مصدر رزقها الوحيد.