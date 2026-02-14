كتب- مصطفى الشاعر:

حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أن العالم يواجه حاليا خطر اندلاع نزاع جديد هو "الأكبر في تاريخ البشرية"، مؤكدا أن احتمالات المواجهة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة، قال روبيو، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، إن "هناك دول لم تتردد في استخدام القوة الخشنة لتحقيق مصالحها".

وأضاف الوزير الأمريكي: "فتحنا الأبواب أمام موجة غير مسبوقة من المهاجرين ما هدد مستقبل شعوبنا".

وتابع ماركو روبيو: "تحت رئاسة ترامب ستتولى الولايات المتحدة مهام التجديد والإصلاح".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير وسائل إعلامية أمريكية، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن واشنطن قررت إرسال حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" لتنضم إلى "أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وسط تصاعد وتيرة التوترات مع إيران.