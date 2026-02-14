إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى

كتب : مصراوي

10:28 ص 14/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصطفى الشاعر:

حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أن العالم يواجه حاليا خطر اندلاع نزاع جديد هو "الأكبر في تاريخ البشرية"، مؤكدا أن احتمالات المواجهة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة، قال روبيو، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، إن "هناك دول لم تتردد في استخدام القوة الخشنة لتحقيق مصالحها".

وأضاف الوزير الأمريكي: "فتحنا الأبواب أمام موجة غير مسبوقة من المهاجرين ما هدد مستقبل شعوبنا".

وتابع ماركو روبيو: "تحت رئاسة ترامب ستتولى الولايات المتحدة مهام التجديد والإصلاح".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير وسائل إعلامية أمريكية، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن واشنطن قررت إرسال حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" لتنضم إلى "أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وسط تصاعد وتيرة التوترات مع إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤتمر ميونخ للأمن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أخبار مصر

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
وفاة ابنة الفنان عبدالغني قمر
زووم

وفاة ابنة الفنان عبدالغني قمر
بخفض 1%.. البنوك تبدأ تعديل أسعار الفائدة على قروض القطاعين الخاص والحكومي
أخبار البنوك

بخفض 1%.. البنوك تبدأ تعديل أسعار الفائدة على قروض القطاعين الخاص والحكومي
ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
زووم

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
هاتف عمره 15 عاما يعود للاستخدام في 2026.. ما قصة نوكيا N8؟
أخبار و تقارير

هاتف عمره 15 عاما يعود للاستخدام في 2026.. ما قصة نوكيا N8؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"