كنت حاسس بظلم".. أول تصريحات من الشاب ضحية "بدلة الرقص" بالقليوبية

تحدث الشاب إسلام، ضحية أحداث قرية ميت عاصم بمركز بنها، عن تفاصيل المرحلة الصعبة التي مر بها بعد الواقعة، مؤكدًا أن ما تعرض له كان قاسيًا نفسيًا ومعنويًا، لكنه متمسك بحقه حتى النهاية.

وأشار "إسلام" إلى أن دعم أهالي قريته ومساندة فريق الدفاع كان لهما أثر كبير في تخطي الأزمة، معبرًا عن تقديره لكل من وقف بجانبه حتى تتضح الصورة كاملة أمام جهات التحقيق، مضيفًا: "كنت حاسس بظلم كبير، وكنت دايمًا بقول فوضت أمري ليك يا رب".

وكشف الشاب أن خال المتهمين حاول التدخل أثناء الاعتداء، وطلب منهم التوقف قائلًا: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرًا إلى أن الواقعة شكلت له لحظات صعبة للغاية.

وشدد "إسلام" على أن ما نُسب إليه بشأن خطف الفتاة عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن الفتاة أقرت بالحقيقة خلال التحقيقات، ما ساعد في كشف ملابسات الواقعة وإظهار الحقيقة أمام الجهات المختصة، وختم حديثه مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث.