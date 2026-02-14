إعلان

كنت حاسس بظلم".. أول تصريحات من الشاب ضحية "بدلة الرقص" بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

12:49 م 14/02/2026 تعديل في 01:03 م

الشاب ضحية بدلة الرقص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الشاب إسلام، ضحية أحداث قرية ميت عاصم بمركز بنها، عن تفاصيل المرحلة الصعبة التي مر بها بعد الواقعة، مؤكدًا أن ما تعرض له كان قاسيًا نفسيًا ومعنويًا، لكنه متمسك بحقه حتى النهاية.

وأشار "إسلام" إلى أن دعم أهالي قريته ومساندة فريق الدفاع كان لهما أثر كبير في تخطي الأزمة، معبرًا عن تقديره لكل من وقف بجانبه حتى تتضح الصورة كاملة أمام جهات التحقيق، مضيفًا: "كنت حاسس بظلم كبير، وكنت دايمًا بقول فوضت أمري ليك يا رب".

وكشف الشاب أن خال المتهمين حاول التدخل أثناء الاعتداء، وطلب منهم التوقف قائلًا: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرًا إلى أن الواقعة شكلت له لحظات صعبة للغاية.

وشدد "إسلام" على أن ما نُسب إليه بشأن خطف الفتاة عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن الفتاة أقرت بالحقيقة خلال التحقيقات، ما ساعد في كشف ملابسات الواقعة وإظهار الحقيقة أمام الجهات المختصة، وختم حديثه مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشاب إسلام بدلة الرقص محافظة القليوبية ضحية بدلة الرقص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟
علاقات

قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟
قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم
نصائح طبية

قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم

هاتف عمره 15 عاما يعود للاستخدام في 2026.. ما قصة نوكيا N8؟
أخبار و تقارير

هاتف عمره 15 عاما يعود للاستخدام في 2026.. ما قصة نوكيا N8؟
تحرك عاجل من الداخلية ضد راكب سرق كشافات إنارة الطريق | فيديو
حوادث وقضايا

تحرك عاجل من الداخلية ضد راكب سرق كشافات إنارة الطريق | فيديو
أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
متنوعة

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"