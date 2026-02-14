إعلان

"الشقة ولعت بالألعاب النارية".. مصرع مُسن مختنقًا بالسويس وضبط المتهم

كتب : حسام الدين أحمد

01:20 م 14/02/2026

عصام عبدالعزيز المتوفى متأثرا بالاختناق من الحريق

لقى مُسن يبلغ من العمر 62 عامًا مصرعه متأثرًا باختناق إثر نشوب حريق في شقته بحي الملاحة القديمة بالسويس، نتيجة اشتعال الألعاب النارية في إحدى الغرف.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب الحريق، فانتقلت سيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للوحدات المجاورة. وأفادت المعاينة أن الشرر المتطاير من ألعاب نارية خلال مرور زفة عروسين أسفل العقار أصاب شرفة الشقة، ما أدى إلى اشتعال الستائر وانتشار النيران في الغرفة، ما تسبب في إصابة المسن بالاختناق.

نُقل المسن إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة صباح اليوم متأثرًا بإصابته.

وضبطت مباحث السويس المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت شابًا يحمل الألعاب النارية أثناء الزفة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

اشتعال النيران في شرفة الشقة

الألعاب النارية حريق سيارة إطفاء مجمع السويس الطبي

