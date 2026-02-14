إعلان

"خال المتهمين حاول التدخل".. إسلام يروي تفاصيل واقعة الاعتداء عليه ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

12:58 م 14/02/2026 تعديل في 01:01 م

وجّه إسلام، المجني عليه في واقعة قرية ميت عاصم بمركز بنها، رسالة شكر وامتنان لكل من دعمه خلال أزمته، قائلًا: "باشكر كل من وقف بجانبي في أزمتي"، ومطالبًا في الوقت ذاته بمحاسبة المتهمين الذين تعدوا عليه وانتهكوا كرامته الإنسانية.

وأكد "إسلام" أن دعم المحامين وأهالي قريته ساعده على تجاوز المحنة حتى تكشف الحقيقة كاملة، مضيفًا أنه شعر بظلم شديد نتيجة ما تعرض له، وكان يردد دائمًا: "فوضت أمري ليك يا رب".

وكشف "إسلام" أن خال المتهمين حاول التدخل أثناء الاعتداء عليه، قائلًا للمتهمين: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرًا إلى أنه عاش لحظات بالغة الصعوبة خلال الواقعة.

وشدد "إسلام" على أن الاتهامات الموجهة إليه بشأن خطف الفتاة لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الفتاة أقرت بالحقيقة خلال التحقيقات، ما ساعد في إظهار الواقعة كاملة أمام النيابة العامة.

محافظة القليوبية ضحية بدلة الرقص

