إعلان

بإطلالة شتوية أنيقة.. هدى المفتي تنشر صورا جديدة على "إنستجرام"

كتب : مصراوي

12:20 م 14/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي (1)
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي (3)
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي (5)
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي (6)
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي (7)
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي (4)
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة.
ظهرت هدى بإطلالة شتوية أنيقة لاقت إعجاب متابعيها، كما نشرت فيديو وصورة على خاصية القصص القصيرة بنفس الموقع أثناء تصفيف شعرها.
وجاءت تعليقات الجمهور على الصور: "ما شاء الله، يا روحي قمر في كل حاجة.. بحبك، الملكة، براءة الدنيا، قمر، جميلة أوي، أحبك جدا".
جدير بالذكر أن هدى المفتي تشارك في رمضان 2026، ببطولة مسلسل سوا سوا، الذي من المقرر عرضه على مجموعة قنوات mbc مصر، والعمل بطولة: أحمد مالك، خالد كمال، نهى عابدين، حسني شتا، أحمد عبدالحميد، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبدالحميد.
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول شاب وفتاة يحلمان بالارتباط، لكن تقف أمامهما الكثير من العوائق ويواجهان صعوبات ورفض المحيطين بهما.
هدى المفتي حققت نجاحا كبيرا العام الماضي في رمضان 2025، بمشاركتها في مسلسل 80 باكو، الذي لاقى إعحاب النقاد والجمهور، وضم العمل عددا كبيرا من الفنانين، بينهم: انتصار، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، محمد لطفي، خالد مختار، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

هدى المفتي إنستجرام إطلالة شتوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح
مدبولي: بدء التشغيل التجريبي لإلغاء كارت السفر الورقي
أخبار مصر

مدبولي: بدء التشغيل التجريبي لإلغاء كارت السفر الورقي
هل ترتفع أسعار منتجات الألبان مع اقتراب شهر رمضان؟
اقتصاد

هل ترتفع أسعار منتجات الألبان مع اقتراب شهر رمضان؟

السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
أخبار مصر

السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟
علاقات

قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"