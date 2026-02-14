بإطلالة شتوية أنيقة.. هدى المفتي تنشر صورا جديدة على "إنستجرام"

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة.

ظهرت هدى بإطلالة شتوية أنيقة لاقت إعجاب متابعيها، كما نشرت فيديو وصورة على خاصية القصص القصيرة بنفس الموقع أثناء تصفيف شعرها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور: "ما شاء الله، يا روحي قمر في كل حاجة.. بحبك، الملكة، براءة الدنيا، قمر، جميلة أوي، أحبك جدا".

جدير بالذكر أن هدى المفتي تشارك في رمضان 2026، ببطولة مسلسل سوا سوا، الذي من المقرر عرضه على مجموعة قنوات mbc مصر، والعمل بطولة: أحمد مالك، خالد كمال، نهى عابدين، حسني شتا، أحمد عبدالحميد، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبدالحميد.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول شاب وفتاة يحلمان بالارتباط، لكن تقف أمامهما الكثير من العوائق ويواجهان صعوبات ورفض المحيطين بهما.

هدى المفتي حققت نجاحا كبيرا العام الماضي في رمضان 2025، بمشاركتها في مسلسل 80 باكو، الذي لاقى إعحاب النقاد والجمهور، وضم العمل عددا كبيرا من الفنانين، بينهم: انتصار، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، محمد لطفي، خالد مختار، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.