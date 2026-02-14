"الشات فضح الواقعة".. حبس ممرض بتهمة الاعتداء على مريضة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أجراها رئيس نيابة مركز طلخا بإشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، عن ارتكاب ممرض داخل مستشفى نبروه المركزي واقعة تعدٍ على مريضة في غرفة العناية المركزة بعد إعطائها مخدرًا، حيث قام بتجريدها من ملابسها والتعدي عليها جنسيًا.

وأوضح التحقيق أن محامي الضحية قدم مستندات تتضمن محادثة عبر تطبيق "واتس آب" يُقر فيها المتهم لأحد زملائه بوقوع "كارثة"، وأنه تعاطى مخدر الحشيش وتعدى على إحدى المريضات.

وأفادت التحقيقات أن المتهم استغل فترة وجوده بمفرده مع المريضة داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن إحدى زميلاته دخلت فجأة، فوجدته في حالة اضطراب وتعرق شديد، وعند كشفها الغطاء عن المريضة تبين أنها تجردت من البنطال والملابس العلوية وكانت فاقدة الوعي.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والاستماع لشهادة كل من الممرضة مكتشفة الواقعة، ومدير مستشفى نبروه المركزي، والمريضة بعد تماثلها للشفاء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من نقطة تأمين المستشفى عن استعانة ممرضة بعد سماع صراخها واكتشافها الواقعة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وبسؤال الممرضة مقدمة البلاغ، اتهمت المتهم "محمد.ر.ع" 27 عامًا، ممرضًا مقيمًا بقرية بانوب، بالتعدي الجنسي على المريضة بعد تعاطيه مخدر الحشيش وحقنه للمريضة بمخدر "دورميكم" الذي أفقدها الوعي، ما أسفر عن ارتكاب الجريمة.