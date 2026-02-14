الليلة.. المتحف المفتوح بأسوان يشهد ختام عُرس النحت الدولي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تُختتم، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثلاثين لسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفنون الجادة وترسيخ مكانة أسوان كأحد المراكز العالمية لفن النحت على الجرانيت.

وشهدت الدورة الثلاثون مشاركة 13 فنانًا، من بينهم 6 فنانين أجانب، على أن يُقام حفل الختام، مساء اليوم، بالمتحف المفتوح بمدينة أسوان، بحضور عدد من القيادات الثقافية والفنية ومحبي فن النحت.

وقال المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن هذه الدورة تحمل دلالات خاصة، سواء على مستوى التوسع في المشاركة أو تطوير البنية المؤسسية للحدث.

وأوضح "السطوحي"، أنه تمت زيادة عدد الفنانين المشاركين بنسبة 25% دون تحميل موازنة الصندوق أية أعباء مالية إضافية، وذلك في إطار رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز الشراكة مع المجتمع الفني ومحبي السيمبوزيوم والجهات ذات الصلة بالنشاط.

وأضاف قوميسير السيمبوزيوم المهندس أكرم المجدوب أن سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت ظل، على مدار ثلاثين عامًا، مساحة حقيقية للتلاقي بين خبرات النحاتين من مختلف دول العالم، وتعميق التجربة التاريخية في التعامل مع خامة جرانيت أسوان العريقة، بما يتيح ابتكار تعبيرات فنية جديدة تنهل من الماضي وتعيد صياغته برؤية معاصرة.

وأوضح أن السيمبوزيوم يشهد خلال السنوات الأخيرة إقبالًا متزايدًا من الفنانين الأجانب، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاهتمام الدولي بهذا الحدث، وتقدير مكانته بوصفه أحد أهم الملتقيات المتخصصة في النحت على الجرانيت عالميًا.