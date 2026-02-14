"خلص عليها وأحرق المنزل".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل عمته بالفيوم

بعد ست ساعات من الإنكار والمراوغة، انهار الشاب "عبد الله. و. ش" 18 عامًا أمام رصانة التحقيقات في نيابة مركز الفيوم، واعترف بارتكاب جريمة هزت قرية "العدوة"، بعد قتل عمته وحرق منزلها.

كواليس الجريمة:

حاول المتهم في البداية تصوير نفسه كـ"ابن أخ مكلوم"، مدعيًا أنه كان في زيارة لخالته بالقاهرة وقت وقوع الحادث، وأبدى حزنه على وفاة شقيقة والده. إلا أن مواجهته بالتحريات وتقرير مفتش الصحة، الذي أكد وجود شبهة جنائية قبل اندلاع الحريق، جعلت حصونه تنهار، واعترف قائلاً: "أنا خلاص زهقت وهقول كل حاجة.. كلام الناس مسبنيش في حالي، والزن على الودان كان أقوى من الدم".

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الدافع وراء الجريمة كان الضغط المجتمعي والشائعات التي طالت الضحية، إضافة إلى "المعايرة" التي تعرض لها المتهم من رفاقه بمقهى القرية.

في صباح الجريمة، انتظر المتهم قرب منزل عمته حتى خلت الشوارع، ثم اقتحم منزلها وضربها بآلة حادة على الرأس ما أسفر عن وفاتها فورًا، قبل أن يشعل النار في المنزل لإخفاء معالم الجريمة وإيهام الآخرين بأنها حادث ماس كهربائي أو اصطدام بالباب الحديدي.

الشائعات وتهور الشباب:

أظهرت التحريات أن الضحية لم تكن متورطة في أي علاقة مشينة، بل كانت متزوجة عرفيًا بعلم البعض، إلا أن الشائعات ضختت الأمر في ذهن المتهم ليحول الزواج المشروع إلى "عار" في نظره، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة.

تمكن العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم، من فك لغز الجريمة خلال ساعات، بعد تضييق الخناق على المتهم وضبطه بمساعدة كاميرات المراقبة، فيما قررت نيابة مركز الفيوم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرت تكليف الطب الشرعي لتشريح الجثة الذي أكد أن الضحية توفيت نتيجة إصابات بآلة حادة وكسر بقاع الجمجمة.

وعقب إجراء المعاينة التصويرية لمكان الجريمة تحت إشراف اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، قرر قاضي المعارضات بمحكمة الفيوم الابتدائية اليوم السبت تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.