حملة قومية لتحصن المواشي ضد الحمى والوادي المتصدع بالدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تحصين 198 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية الاستثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع في جميع مراكز وقرى المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحملة أطلقت يوم 12 يناير الماضي بالتنسيق مع المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف مديرية الطب البيطري بالدقهلية، للوصول إلى كافة القرى والكفور والعزب.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة قيام قوافل الإرشاد البيطري بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، إلى جانب إجراءات الأمن الحيوي، مشيرًا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تركز على العترة الجديدة "سات 1"، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، الذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

وأشار "السباعي" إلى أهمية تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين، والسماح بدخول الحملات البيطرية، مع التأكيد على ضرورة رفع مناعة الحيوان من خلال التغذية المتوازنة والاهتمام بالنظافة.