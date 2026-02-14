مباريات الأمس
بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك

كتب : هند عواد

12:14 م 14/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا (3)
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا (1)
  • عرض 9 صورة
    رقص شيكو بانزا (1)
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 9 صورة
    مدرب أنجولا يستدعي شيكو بانزا

أثار الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل من جديد بنشر مقطع فيديو له وهو يرسم وشماً على جسده، قبل ساعات من اللقاء المرتقب ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويخوض الزمالك مباراة حاسمة في السادسة مساء اليوم ضد كايزر تشيفز، يحتاج الفوز فيها للتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

شيكو بانزا يثير الجدل من جديد

وظهر شيكو بانزا في مقطع فيديو وهو يرسم وشماً على جسده، وفي الخلفية صوت هتاف جماهير الزمالك: "الولا ولا أهو، شيكو بانزا أهو"، مما تسبب في غضب جماهير الأبيض، خاصة أن الأمر حدث قبل مباراة حاسمة.

شيكو بانزا.. أزمات متتالية

لا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها شيكو بانزا الجدل، إذ قبل مواجهة الأهلي في القمة، نشر مقطع فيديو وهو يرقص عارياً، قبل أن يتراجع ويحذفه.

وفي 14 يوليو 2025، اعترض على استبداله ورفض مصافحة زملائه خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وبعدها تأخر في العودة إلى القاهرة من إجازته التي قضاها في أنجولا، ما دفع المدير الفني وقتها، يانيك فيريرا إلى استبعاده من قائمة مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري، مع توقيع عقوبة عليه.

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة كايزر تشيفز.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا الزمالك أزمات شيكو بانزا الزمالك وكايزر تشيفز

