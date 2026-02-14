بالصور.. جولة موسعة لمحافظ أسيوط داخل الغرفة التجارية بالمحافظة

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة داخل مقر الغرفة التجارية بالمحافظة، شملت تفقد مركز الخدمات المتكاملة المميز، ومكتب هيئة تنمية الصعيد، ومقر هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب قاعة التدريب المخصصة لتنفيذ مبادرة ريادة الأعمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وتأتي الجولة في إطار جهود دعم مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب المحاسب عمرو أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، إضافة إلى خالد محمد وكيل وزارة التموين، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية.

وأكد محافظ أسيوط أن مركز الخدمات المميز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، موضحًا أنه يعمل وفق نظام «الشباك الواحد» بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الأداء، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الجهاز الإداري. وشدد على أن دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص يأتيان ضمن أولويات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد حراكًا تنمويًا متسارعًا، لافتًا إلى أن تجميع الخدمات في مقر واحد يعزز مناخ الأعمال ويزيد من فرص جذب الاستثمارات.

وخلال تفقده مكتب هيئة تنمية الصعيد، أشاد المحافظ بدور الهيئة في تحفيز الاستثمارات واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، بما يدعم خلق فرص عمل وتحقيق تنمية متوازنة. كما اطلع على خدمات هيئة تنمية الصادرات التي تستهدف دعم مجتمع المصدرين، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الترويج الإلكتروني، وتقديم الدراسات السوقية، وتوفير معلومات عن الفرص التصديرية، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي قاعة التدريب المخصصة لمبادرة ريادة الأعمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيدو، أكد المحافظ أهمية إعداد وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تابع الاستعدادات الفنية والتنظيمية للمبادرة، التي تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق عبر برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصصة.

من جانبه، أكد النائب عمرو أبو العيون حرص الغرفة التجارية بأسيوط على توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في الخدمات الرقمية والتدريبية وربطها بمبادرات الدولة التنموية، مع استمرار التعاون الكامل مع المحافظة والشركاء لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال بالمحافظة.