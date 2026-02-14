لمدة 3 أيام.. قطع الكهرباء والمياه عن 8 مناطق بمركز بني مزار بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي بالتناوب عن عدد من القرى لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم، وذلك لإجراء أعمال صيانة طارئة لبعض الشبكات.

وأوضحت خريطة الانقطاع أن فصل الكهرباء سيكون كالتالي:

- اليوم السبت: قرى الشيخ فضل، منشية الشيخ فضل، مستشفى التكامل، صوامي بني صامت التابعين لمجلس قروي بني صامت.

- غدًا الأحد: قرى طنبو التابعة لمجلس قروي القيس، نزلة جلف، منشية بكير التابعة لمجلس قروي بني علي.

- الأربعاء 18 فبراير: قرية بردنوها الأشراف التابعة لمجلس قروي شلقام.

وأفادت شركة مياه الشرب ببني مزار بأن انقطاع التيار الكهربائي سيترتب عليه انقطاع المياه في المناطق التالية: قرية الشيخ فضل، منشية الشيخ فضل، مستشفى التكامل، صوامي بني صامت، وقرية بردنوها الأشراف.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الكهرباء يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل تأثير الانقطاع على المواطنين.