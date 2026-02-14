إعلان

شرم الشيخ تتحول لأوروبا.. انطلاق مهرجان لاتيني استعراضي لجذب السياح (صور)

كتب : رضا السيد

11:56 ص 14/02/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت ساحة قطاع سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ انطلاق الكرنفال اللاتيني السنوي، الحدث الترفيهي السياحي الأكبر في شهر فبراير، والذي يقام للعام العاشر على التوالي، ويستقطب آلاف السائحين من مختلف الأعمار والجنسيات، كونه يشبه المهرجانات الموسيقية الاستعراضية العالمية التي تقام في شوارع الدول الأوروبية.

وقال رامي رزق الله، مدير قطاع سوهو سكوير، إن الكرنفال يهدف في المقام الأول إلى تنشيط السياحة وإضفاء أجواء مبهجة على السائحين الأجانب، مؤكدًا أن الفعالية تنظم للعام العاشر على التوالي، وتُحييها أشهر الفرق الفنية الاستعراضية العالمية.

وأضاف رامي رزق الله، أن الكرنفال اشتمل على فقرات استعراضية وغنائية متنوعة تناسب جميع الأعمار والجنسيات، وتفاعل معها أكثر من 11 ألف سائح من مختلف دول العالم.

وشملت الفعاليات عروض موسيقية، ورقصات استعراضية مثل السامبا، والموكب الفرعوني، وعروض النافورة الراقصة، والأكروبات، والأراجوز، بالإضافة إلى "قطار المفاجآت" أو القطار الترفيهي للأطفال، الذي يتيح لهم جولة ممتعة لمشاهدة الشخصيات الكرتونية مثل "الباندا" وغيرها في أرجاء القطاع.

وأوضح "رزق الله"، أن كل عربات القطار صُممت بشكل يمثل ثقافات مختلفة، فمثلاً: الجزء الأول صُمم على شكل ونش يعبر عن الثقافة المصرية، والثاني على شكل بطة يمثل الثقافة الكوبية، والثالث على شكل فيل يمثل الثقافة البرازيلية، والرابع على شكل سلحفاة للدلالة على الثقافة الكولومبية، والخامس على شكل صدفة البحر لتمثل الحياة البحرية بخليج العقبة، ويصاحب كل جزء استعراض موسيقي خاص وفقرات ترفيهية للشباب والفتيات، مع توزيع هدايا على المشاركين.

وأشار مدير قطاع سوهو سكوير إلى أن فرق الاستعراض حرصت على ارتداء ألوان زاهية، مصاحبة بإضاءات موسيقية متنوعة، ما أضاف أجواء من المرح والإبهار، وتفاعل معها السائحون معبرين عن سعادتهم، مؤكدين حرصهم على حضور الكرنفال كل عام لما يتميز به من إثارة ومتعة، واستمرت الفعاليات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضاف "رزق الله" أن للكرنفال مردود إيجابي على السياحة، حيث استقطب السائحين من أكثر من 18 جنسية، تشمل دول أوروبا مثل أوكرانيا، كازخستان، تركيا، بيلاروسيا، أرمينيا، إيطاليا، روسيا، أوزبكستان، بولندا، رومانيا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، المجر، التشيك، صربيا، أيرلندا، لاتفيا، إلى جانب دول شرق آسيا، الأسواق الأفريقية، والدول العربية مثل الإمارات، الأردن، ولبنان.

قطاع سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ الكرنفال اللاتيني السنوي شرم الشيخ تتحول لأوروبا محافظة جنوب سيناء

