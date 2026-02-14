تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أداء دورها في إدارة وتمويل الخدمات الصحية المتقدمة، والتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وَفق أعلى المعايير الطبية العالمية.

يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتطبيق منظومة صحية حديثة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، وتكفل حق كل مواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة وعالية الجودة دون تمييز.



ونجحت منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال شهر يناير 2026، في تحقيق عدد كبير من قصص النجاح الطبية والإنسانية في محافظات التطبيق: بورسعيد، السويس، أسوان، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء؛ حيث تم إنقاذ أرواح مرضى، وإجراء تدخلات جراحية دقيقة وعالية التكلفة، وتوفير رعاية صحية متكاملة دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية؛ بما يعكس كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية المختلفة.



ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الهيئة الرامية إلى ضمان استدامة التمويل الصحي، والتكامل مع مقدمي الخدمات من القطاعَين العام والخاص، وتقديم خدمات علاجية متطورة تليق بالمواطن المصري، وتواكب رؤية الدولة في بناء نظام صحي شامل ومستدام.



محافظة بورسعيد

الحالة الأولى: إنقاذ حياة الطفل (م. ا. ت)

نجحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إنقاذ حياة الطفل (م. ا. ت)، بعد رحلة علاجية معقدة بدأت بإحالته إلى المنظومة عقب تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة إصابته بالتهاب فيروسي أدى إلى متلازمة "جليان باريه"، والتي تسببت في حدوث شلل رخوي كامل.



وكان الطفل يتلقى الرعاية الطبية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية؛ حيث استدعت حالته وضعه على جهاز التنفس الصناعي، قبل أن تتفاقم الأعراض ويحدث انسداد معوي تطلب تدخلًا جراحيًّا عاجلًا تم خلاله استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة، وإنشاء فتحة إخراجية (Ileostomy)، ثم إغلاقها لاحقًا جراحيًّا بعد استقرار الحالة.



ونظرًا لاحتياج الطفل إلى تدخل جراحي دقيق لإعادة بناء القصبة الهوائية وإصلاح مجرى الهواء، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتحويله إلى مستشفى مدينة نصر التخصصي، أحد الصروح الطبية المتخصصة، حيث أُجريت الجراحة بنجاح، ولا يزال الطفل يخضع للمتابعة الطبية الدقيقة تمهيدًا لاستكمال المرحلة التالية من التدخل الجراحي بعد شهرَين.



وأكدت الهيئة أن جميع مراحل العلاج والجراحات تمت دون تحميل أسرة الطفل أي أعباء مالية، في تجسيد عملي لدور المنظومة في حماية المرضى من التكاليف الباهظة.



الحالة الثانية: الطفلة (ج. ج. م. ج) وزراعة النخاع

تكفلت منظومة التأمين الصحي الشامل، في قصة نجاح أخرى، بعلاج الطفلة (ج. ج. م. ج)، حيث تم تحويلها خلال عام 2024 إلى مستشفى المعادي العسكري لإجراء عملية زراعة نخاع ذاتي، إلا أن الحالة تعرضت لانتكاسة صحية استدعت تدخلًا جديدًا.

وأعادت الهيئة تقييم الحالة، وتم تحويل الطفلة إلى مستشفى القاهرة التخصصي لإجراء عملية زراعة نخاع غير ذاتي، والتي أُجريت بنجاح كامل، وتماثلت الطفلة بعدها للشفاء.

وتحمّلت منظومة التأمين الصحي الشامل كامل تكلفة الجراحتين، دون أن تتحمل الأسرة أية نفقات، في نموذج واضح لدعم الحالات الحرجة وضمان استمرارية العلاج حتى تحقيق الشفاء.



محافظة السويس

الحالة الأولى: إصلاح القوس الشرياني الأورطي

نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظة السويس، في إنقاذ حياة المريض (ا. ع) من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة لإصلاح القوس الشرياني الأورطي (نورود- قوس ضامر)، وهي من العمليات الكبرى عالية الخطورة التي تتطلب تجهيزات طبية متقدمة وفريقًا متخصصًا عالي الكفاءة.



وتم التعامل مع الحالة منذ اللحظة الأولى بمنهج علمي دقيق، شمل التشخيص المتقدم، والتجهيز الكامل للتدخل الجراحي، والمتابعة الدقيقة قبل وبعد العملية وفقًا لأعلى المعايير الطبية المعتمدة.



وبلغت التكلفة الإجمالية للعملية أكثر من 213 ألف جنيه، تحملتها منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما خفف عبئًا ماليًا ضخمًا عن المريض وأسرته، وقد تكللت العملية بالنجاح، وتحسنت الحالة الصحية للمريض مع استمرار المتابعة الطبية.



الحالة الثانية: استئصال أورام المخ والمخيخ والحبل الشوكي

ونجحت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، في إنجاز طبي آخر، في علاج المريضة (س. ج)، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال أورام المخ والمخيخ والحبل الشوكي باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وقد تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بدءًا من التشخيص الدقيق، مرورًا بإعداد الخطة العلاجية المناسبة، وصولًا إلى إجراء التدخل الجراحي باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للعملية أكثر من 106 آلاف جنيه، قامت منظومة التأمين الصحي الشامل بتغطيتها بالكامل، دون تحميل المريضة أو أسرتها أي أعباء مالية.

وتكللت العملية بالنجاح، وتحسنت الحالة الصحية للمريضة، مع استمرار المتابعة الطبية اللازمة، وسط إشادة من ذويها بمستوى الرعاية الطبية المقدمة.

محافظة أسوان

الحالة الأولى: السيدة (إ.ع) (70 عامًا)

احتاجت إلى إجراء زراعة نخاع ذاتي، حيث قامت بإجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية داخل معهد الأورام، وبناءً على التقييم الطبي، تم تحويلها إلى مستشفى جوستاف روسي لاستكمال إجراء العملية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



الحالة الثانية: السيد (م. ب. ع) (48 عامًا)

خضع لعملية زراعة نخاع مماثلة داخل مستشفى شفاء الأورمان، وأُجريت العملية بنجاح كامل، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة قبل وبعد التدخل الجراحي.

الحالة الثالثة: السيدة مريم إسكندر (29 عامًا)

كانت تتلقى المتابعة الطبية داخل مستشفى الرمد التخصصي، وبالتنسيق الكامل بين المستشفى وإدارة شؤون مقدمي الخدمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تم تحويل الحالة إلى المستشفى الوطني للعيون لاستكمال الخطة العلاجية المتقدمة.



محافظة الأقصر

الحالة الأولى: (ح. خ. إ) (27 عامًا)

يعاني المريض من تيبس شديد بالطرفين السفليين نتيجة إصابة سابقة بالحبل الشوكي، ما أدى إلى صعوبة بالغة في المشي والحركة، ورغم تلقيه العلاج الدوائي لفترات طويلة، لم تتحقق الاستجابة العلاجية المطلوبة.

وبعد إجراء اختبار حقن دواء الباكلوفن في السائل النخاعي لتقييم فعالية مضخة الباكلوفن، لوحظ تحسن كبير في الحركة والمشي، وتم استكمال الإجراءات العلاجية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، ثم تحويله إلى مستشفى مدينة نصر التخصصي.

وبلغت تكلفة هذا الإجراء نحو 497 ألف جنيه، تحملتها منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما أسهم في تحسين القدرة الحركية وجودة الحياة للمريض.

الحالة الثانية: (ف. س. أ) (47 عامًا)

تعاني المريضة مرض باركنسون المتقدم، والذي تسبب في ارتعاش شديد بالأطراف، وتيبس بالجذع، وصعوبة بالغة في المشي، وحركات لا إرادية، رغم تلقي العلاج الدوائي لمدة ثماني سنوات دون تحسن كافٍ.

وبناءً على التقييم الطبي، تقرر إجراء عملية زرع جهاز التنبيه العميق للمخ، وهو الخيار العلاجي الوحيد القادر على السيطرة على الأعراض الحركية، وبلغت تكلفة الجهاز وإجراءات العملية نحو 2,006,900 جنيه، تحملتها المنظومة بالكامل.

محافظة الإسماعيلية

الحالة الأولى: جراحة فتق جراحي ضخم

نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل في إجراء تدخل جراحي بالغ التعقيد للمريض (ص. م. ك) (63 عامًا)، الذي كان يعاني فتقًا جراحيًّا ضخم بجدار البطن نتيجة عملية استئصال الكلى اليسرى.



واعتذر عدد من الأطباء عن إجراء التدخل الجراحي نظرًا لخطورة الحالة؛ إلا أن المنظومة وفّرت التدخل الجراحي الدقيق بمستشفى مدينة نصر التخصصي، وتحملت التكلفة بالكامل، بمساهمة رمزية من المريض قدرها 482 جنيهًا.



الحالة الثانية: قلب مفتوح وتغيير الصمام الرئوي لطفلة 14 عامًا

تم إجراء عملية قلب مفتوح للطفلة (ر. ع. م) (14 عامًا)، التي كانت تعاني عيبًا خلقيًّا بالقلب؛ حيث شملت الجراحة تغيير الصمام الرئوي باستخدام صمام نسيجي مناسب للحالة، وذلك بمستشفى ابن سينا التخصصي.

وتحملت منظومة التأمين الصحي الشامل كامل تكلفة العملية دون تحميل الأسرة أي أعباء مالية، وتكللت الجراحة بالنجاح التام.

محافظة جنوب سيناء

نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال قصة إنسانية مؤثرة، في إنقاذ حياة (ي. م)، رب أسرة من أبناء جنوب سيناء، كان يعاني ورمًا خبيثًا ويحتاج إلى استئصال الغدد الليمفاوية خلف البريتون.



ومن خلال فرع الهيئة بجنوب سيناء، تم التنسيق لإجراء العملية بمستشفى العربي بالمنوفية، أحد شركاء النجاح من القطاع الخاص، حيث أُجريت الجراحة بنجاح، لتبدأ مرحلة جديدة من الأمل للمريض وأسرته.



وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هذه القصص تمثل نماذج حقيقية لنجاح المنظومة في تحقيق العدالة الصحية، وتقديم خدمات طبية متقدمة، وحماية المواطنين من الأعباء المالية، في إطار رؤية الدولة لبناء نظام صحي شامل ومستدام.

اقرأ أيضًا:

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة