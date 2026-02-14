إعلان

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات

كتب : نشأت حمدي

10:43 ص 14/02/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، باقتراح برغبة بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية، على أن يتم مناقشته في لجنة الإسكان الثلاثاء المقبل.

وأكد النائب ناجي الشهابي، أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يعد ضرورة أمن قومي عاجلة لا تقل أهمية عن أي إجراء احترازي تتخذه الدولة لمواجهة التحديات الخارجية.

وأشار، في اقتراحه، إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغًا إداريًا، بل ينتج فراغًا سياسيًا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها، لافتًا إلى أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية، بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كما تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن إلى قرارات بدلًا من تركها فريسة للشائعات أو التوظيف المعادي.

اقرأ أيضًا:

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناجي الشهابي مجلس الشيوخ حزب الجيل لجنة الإسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم
نصائح طبية

منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم
من القلب إلى الهضم.. كيف يدعم الياميش صحتك في رمضان
نصائح طبية

من القلب إلى الهضم.. كيف يدعم الياميش صحتك في رمضان
القاضي يواجه المتهم بقتل "طفل المهندسين" والأخير: لا يا فندم مدبحتهوش ولا
حوادث وقضايا

القاضي يواجه المتهم بقتل "طفل المهندسين" والأخير: لا يا فندم مدبحتهوش ولا
ميتا تختبر ذكاء اصطناعي يحافظ على نشاط حسابك بعد الوفاة.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ميتا تختبر ذكاء اصطناعي يحافظ على نشاط حسابك بعد الوفاة.. ما القصة؟
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان