أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات

تقدم النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، باقتراح برغبة بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية، على أن يتم مناقشته في لجنة الإسكان الثلاثاء المقبل.

وأكد النائب ناجي الشهابي، أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يعد ضرورة أمن قومي عاجلة لا تقل أهمية عن أي إجراء احترازي تتخذه الدولة لمواجهة التحديات الخارجية.

وأشار، في اقتراحه، إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغًا إداريًا، بل ينتج فراغًا سياسيًا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها، لافتًا إلى أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية، بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كما تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن إلى قرارات بدلًا من تركها فريسة للشائعات أو التوظيف المعادي.

اقرأ أيضًا:

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة