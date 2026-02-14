وفاة ابنة الفنان عبدالغني قمر

كتبت- منى الموجي:

نعى السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، ابنة عمه كريمة عبدالغني قمر، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 14 فبراير.

وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك: "(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. انتقلت إلى رحمة الله ابنة عمي كريمة عبدالغني قمر.. البقاء لله".

كريمة هي ابنة الفنان الراحل عبدالغني قمر، الذي شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية، التي جمعته بكبار نجوم الفن، ومن بين أبرز أفلامه: "من القلب للقلب، الرسالة، رابعة العدوية، 30 يوم في السجن، تفاحة آدم، إحنا التلامذة، إسماعيل ياسين في متحف الشمع، فاعل خير، بنات حواء، صراع في الوادي".