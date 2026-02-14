بطعنات قاتلة.. مصرع شاب في مشاجرة بعزبة أبو مرسي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بطعنات خلال مشاجرة نشبت بعزبة أبو مرسي التابعة للوحدة المحلية بقرية شنو بمركز كفر الشيخ.

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا بنشوب المشاجرة، فانتقل ضباط مركز الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الشاب "أحمد.ص.ا" أثناء تلقيه العلاج بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.