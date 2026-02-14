إعلان

بطعنات قاتلة.. مصرع شاب في مشاجرة بعزبة أبو مرسي بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

01:15 م 14/02/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بطعنات خلال مشاجرة نشبت بعزبة أبو مرسي التابعة للوحدة المحلية بقرية شنو بمركز كفر الشيخ.

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا بنشوب المشاجرة، فانتقل ضباط مركز الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الشاب "أحمد.ص.ا" أثناء تلقيه العلاج بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب بطعنات قاتلة مصرع شاب في مشاجرة مشاجرة بعزبة أبو مرسي بكفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أخبار مصر

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
متنوعة

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
كنت حاسس بظلم".. أول تصريحات من الشاب ضحية "بدلة الرقص" بالقليوبية
أخبار المحافظات

كنت حاسس بظلم".. أول تصريحات من الشاب ضحية "بدلة الرقص" بالقليوبية
وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
رياضة محلية

بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"