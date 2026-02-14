جراحة نادرة.. إنقاذ رضيع عمره أسبوع بمستشفى طلخا المركزي في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية نجاح فريق وحدة جراحة الأطفال بمستشفى طلخا المركزي في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة لم يتجاوز عمره أسبوعًا، بعد إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح ناسور خلقي بين المريء والقصبة الهوائية (TEF)، وهي من أخطر العيوب الخلقية التي تهدد حياة الرضع فور ولادتهم، إذ تتسبب في تسرب اللبن إلى الرئتين وصعوبة حادة في التنفس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متقدمة داخل مستشفيات المحافظة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن العملية تُعد الأولى من نوعها داخل مستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة.

وأوضح "الجزار" أن الفريق الطبي نجح في إصلاح الناسور وتوصيل طرفي المريء رغم وجود مسافة فاصلة بينهما، وهي من أدق مراحل هذا النوع من الجراحات، لما تتطلبه من مهارة عالية وتجهيزات دقيقة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم نقل الطفل عقب الجراحة إلى وحدة حديثي الولادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن حالته مستقرة، بما يعكس كفاءة الفريق الطبي وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

وشارك في إجراء الجراحة فريق طبي متخصص ضم كل من: الدكتور شريف مدحت، استشاري ومدرس جراحات الأطفال بكلية طب المنصورة، والدكتور مؤمن منصور، أخصائي جراحة الأطفال.

وتولى فريق التخدير، بقيادة الدكتورة بسمة محمد غنيم، استشاري وأستاذ التخدير والعناية المركزة، مهمة التخدير الدقيق للطفل، بمشاركة فني التخدير أحمد عمرو شعبان، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم فيروز السيد مصباح، تحت إشراف مشرفة العمليات ندى الحسنين شوقي.

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر لإدارة مستشفى طلخا المركزي، برئاسة الدكتورة لميس حمدي، وكافة الأطقم الطبية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه الجراحة النادرة.

وأكد "الجزار" استمرار دعم إجراء الجراحات الدقيقة والنادرة داخل مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية، والعمل على إدخال خدمات طبية متقدمة لم تكن متاحة من قبل، بما يسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقديم رعاية صحية متكاملة داخل المحافظة.