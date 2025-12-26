إعلان

بالصور- الإسكندرية تستعد لجولة الإعادة لانتخابات النواب بدائرة الرمل

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:38 ص 26/12/2025
    مظلات أمام لجان الانتخابات بدائرة الرمل بالإسكندرية (1)
    لجان الرمل تستعد لجولة الإعادة في الإسكندرية (2)
    مظلات أمام لجان الانتخابات بدائرة الرمل بالإسكندرية (2)
    لجان الرمل تستعد لجولة الإعادة في الإسكندرية (1)
    كراسي متحركة لكبار السن بلجان الرمل بالإسكندرية
    تجهيز مراكز الاقتراع بدائرة الرمل بالإسكندرية (3)
    تجهيز مراكز الاقتراع بدائرة الرمل بالإسكندرية (2)
    مظلات أمام لجان الانتخابات بدائرة الرمل بالإسكندرية (3)
    استعدادات لجان الرمل لجولة الإعادة بالإسكندرية (3)
    استعدادات لجان الرمل لجولة الإعادة بالإسكندرية (1)
    تجهيز مراكز الاقتراع بدائرة الرمل بالإسكندرية (1)
    استعدادات لجان الرمل لجولة الإعادة بالإسكندرية (2)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، استعداداتها لإجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، والمقررة غدًا وبعد غد، والتي يتنافس فيها مرشحان على المقعد الثالث والأخير.

وجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، حي شرق برفع كفاءة المقرات الانتخابية من حيث النظافة العامة والإنارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى إزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين.

كما كلف المحافظ بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.

وتشمل العملية الانتخابية بدائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمي شرطة الرمل أول وثانٍ.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن نتائج الجولة الأولى بفوز مرشحين، بينما تم الإعلان عن إعادة المنافسة بين مرشح حزب حماة الوطن وآخر مستقل على المقعد الثالث والأخير، يومي 27 و28 ديسمبر.

محافظة الإسكندرية انتخابات مجلس النواب 2025 دائرة الرمل جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

