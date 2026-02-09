إعلان

برقصات 14 دولة.. إسدال الستار على مهرجان أسوان الدولي للفنون (فيديو وصور)

كتب : إيهاب عمران

11:35 م 09/02/2026
أسدل الستار، مساء اليوم الإثنين، على فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، وسط أجواء احتفالية بمشاركة 14 فرقة دولية ومحلية، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة وسفراء الدول المشاركة.

وشهد حفل الختام الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية ومخرج الحفل، والسفير السوداني بالقاهرة، حيث استهل البرنامج بعزف السلام الوطني، لتبدأ بعدها العروض الفلكلورية المتناغمة التي عكست تنوع الثقافات المشاركة.

وتوالت العروض الاستعراضية على المسرح، بمشاركة فرق "مؤسسة أكتايوكريتيس" اليونانية، و"أوبيتا" من لاتفيا، و"كازينا" من كازاخستان، وفرقة دولة الهند، بالإضافة إلى المشاركات العربية المتميزة من تونس وفلسطين والسودان، والفرق المصرية التي شملت أسوان، بني سويف، الأنفوشي، كفر الشيخ، بورسعيد، والعريش.

واختتمت الليلة الفنية بتقديم أوبريت غنائي استعراضي بعنوان "أهلا بيك"، من كلمات وألحان محمد مصطفى وتصميم استعراضات محمد صالح، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مرسخًا رسالة المهرجان في دعم القوة الناعمة وتعزيز التبادل الثقافي والتنشيط السياحي.

مهرجان أسوان الدولي للفنون اللواء ماهر هاشم وزارة الثقافة

