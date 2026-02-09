"أشوفه ولو جثة".. العثور على رفات شاب اختفى لأكثر من عام بمشتول السوق

الشرقية - ياسمين عزت:

أسدل الستار، اليوم الإثنين، على مأساة اختفاء الشاب "عبد العزيز" بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، بعد العثور على رفاته داخل إحدى المشارح، لتتحول رحلة البحث التي استمرت أكثر من عام إلى مشهد وداع أخير استجابة لدعوات أمه المكلومة التي تمنت رؤيته "ولو جثة" قبل شهر رمضان.

والدة المجني عليه، البالغ من العمر 19 عامًا، قالت إن نجلها كان العائل الوحيد لأربع شقيقات واختفى منذ نوفمبر 2024، مؤكدةً بقلب يعتصره الألم أنها لم تفقد الأمل في عودته، حيث ظلت تدعو الله: "كنت بدعي ربنا يرجعه قبل رمضان حتى لو جثة، بس قلبي يطمن وربنا استجابلي"، مشيرةً إلى أن الأسرة تسلمت الرفات ودفنتها بعد التعرف عليه بصعوبة من خلال ملابسه نظرًا لتحلل الجثة وتغير الملامح.

فخ الحلاقة

كشف الأب عن كواليس الجريمة، موضحًا أن نجله دخل في نوبة اكتئاب وانطواء قبل اختفائه بأيام، بعدما أخبره بتعرضه لواقعة ابتزاز دنيئة من شاب آخر بنفس القرية، حيث استدرجه المتهم داخل "صالون حلاقة" وقدم له مشروبًا مخدرًا ليفقده الوعي ويقوم بتصويره في وضع مخل، ثم بدأ في تهديده ومطالبته بمبالغ مالية، حتى وصل الأمر لسلب هاتفه المحمول لعجزه عن الدفع.

ورغم محاولات الأب التدخل ومعاتبة المبتز لحذف المقطع، إلا أن الضحية لم يتحمل الضغط النفسي واختفى فجأة، لتظل الأسرة تبحث عنه طوال عام وشهرين، حتى تواصلت معهم الأجهزة الأمنية في يناير الماضي للتعرف على رفات مجهولة تطابقت مع مواصفاته، فيما نجحت الشرطة في ضبط المتهم بقتل الشاب وتواصل النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة.