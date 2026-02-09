إعلان

اشتعال طلمبة بنزين.. حريق يثير الذعر في محطة وقود بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:19 م 09/02/2026

أرشيفية

المنوفية - أحمد الباهي:

اندلع حريق مفاجئ، مساء اليوم الإثنين، داخل محطة وقود بقرية الأخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، وذلك عقب اشتعال النيران في إحدى "طلمبات البنزين" المتواجدة بالمحطة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء فور تلقي البلاغ لمحاصرة النيران، مع إجراء تنسيق عاجل لاستقدام سيارات دعم إضافية لضمان السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المحطة أو المناطق السكنية المجاورة، استجابة لاستغاثات المواطنين الذين سارعوا بإبلاغ الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة المعنية وقوات الإطفاء جهودها حاليًا لإخماد النيران وتبريد الموقع، بالتزامن مع بدء التحقيقات الأولية للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى اندلاع الحريق وملابسات الواقعة.

