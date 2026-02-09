شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، في حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للفنون في دورتها السابعة لعام 2026، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، حيث شهدت المسابقة طفرة نوعية في المشروعات الهندسية المخصصة لتطوير "القناطر الخيرية" وجزيرة الشعير.

وضم المعرض هذا العام أكثر من 30 مشروعًا معماريًا قدمها شباب المعماريين، عكست رؤى حضارية وتصميمات مبتكرة تستهدف إعادة وضع مدينة القناطر الخيرية على خريطة السياحة العالمية، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من الحضور ولجنة التحكيم، حيث حصد عدد من هذه المشروعات جوائز متميزة لتقديمها حلولًا بصرية وجمالية تستثمر الموقع الفريد للمدينة.

وأكد محافظ القليوبية، في كلمته، أن المحافظة تمتلك "حلمًا تسعى لتحقيقه" يتمثل في تحويل القناطر إلى مزار عالمي، مشيرًا إلى أنه جرى عرض الأفكار الهندسية الفائزة على الجهات المعنية لبحث آليات تطبيقها على أرض الواقع، موجهًا الشكر للوزير الأسبق الفنان فاروق حسني لدوره في دعم القوى الناعمة واكتشاف المواهب التي تساهم في التنمية المستدامة.

وشهد الحفل لحظة استثنائية بإعلان منح "جائزة الاستحقاق الكبرى" لعام 2026 للفنان القدير يحيى الفخراني؛ تقديرًا لمسيرته الحافلة، وسط منافسة غير مسبوقة في هذه الدورة التي استقبلت 2354 عملًا فنيًا قدمها 1211 فنانًا ومعماريًا من مختلف المحافظات في مجالات النحت، العمارة، التصوير، والنقد الفني.