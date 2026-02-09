إعلان

ضربة قبل رمضان.. ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعبور (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

08:21 م 09/02/2026
ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية 7 أطنان من اللحوم ومقطعات الدواجن "متغيرة الخواص"، اليوم الإثنين، خلال حملة رقابية موسعة استهدفت أماكن البيع والحفظ بمدينة العبور، وذلك ضمن خطة المحافظة الاستباقية لتأمين الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء التحرك بالتنسيق بين مباحث التموين وقوات هيئة سلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث قاد اللجنة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل الوزارة، بمشاركة الدكتور أيمن الشعراوي والدكتور محمد رفعت، لفحص المعروضات والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين.

وكشفت المعاينة الأولية للمضبوطات عن تغير واضح في خواصها الطبيعية، مما استوجب التحفظ عليها فورًا وسحب عينات عشوائية لتحليلها في المعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

حملة رقابية لحوم ودواجن فاسدة القليوبية

