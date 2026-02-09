ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)

انفعل أحمد محمدي، رئيس حي حدائق القبة، على مسؤولي وعمال أحد المطاعم الشهيرة في نطاق الحي، بسبب تدني مستوى النظافة، قائلًا: "أنت بتعمل الكلام ده كده في وسط أكل الناس، لو أنت هتاكل هتاكل كده بالمنظر ده، ده أطباق الأكل في وسط الزبالة.. ده منظر مطبخ ده".

جاء ذلك خلال حملة تفتيش مفاجئة على مطاعم بيتزا وكريب وفطائر ومحلات أسماك بشارع مصر والسودان والدويدار والجراج.

وتم التفتيش على الشهادات الصحية ومراجعة رخص المحلات وصلاحيات المنتجات والمداخن والتأكد من النظافة العامة وطرق التخزين ونظافة الثلاجات.