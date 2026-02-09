إخماد حريق محطة وقود "الأخماس" بالمنوفية

فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي

المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت قوات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق اندلع داخل محطة وقود بقرية الأخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، دون وقوع أي إصابات بشرية، وذلك عقب اشتعال النيران بشكل مفاجئ في إحدى طلمبات البنزين.

ودفع قطاع الحماية المدنية بسيارتي إطفاء فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران وعزلها ومنع امتدادها إلى باقي خزانات ومرافق المحطة، لتنجح فرق الإطفاء في إخماد الحريق نهائيًا في وقت قياسي وسط استجابة سريعة للأهالي والأجهزة المعنية.

وتجري حاليًا أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، بالتزامن مع بدء الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اشتعال الطلمبة وملابسات الواقعة.